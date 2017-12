Ontuchtverdachte Khalid T. krijgt raadsvergoeding in cel doorbetaald

Schinkel zegt dat de partij er geen invloed op heeft. Hij vermoedt dat T. zijn zetel tot aan de verkiezingen, op 21 maart volgend jaar, houdt. ,,Het is terecht dat mensen dit raar vinden, maar het is in de wet zo geregeld dat je zelf mag beslissen. Je kunt ook overstappen naar een andere partij, dat is net zo vreemd. Bij de verkiezingen zal hij niet herkozen worden.”



De gemeente Gouda laat weten dat T. zijn zetel niet heeft teruggegeven. ,,In de landelijke Kieswet zijn de regels beschreven rondom de positie van een raadslid. Een raadslid is benoemd door de kiezer. Een raadslid kan zelf zijn zetel teruggeven. Dat is in dit geval niet gebeurd en dus is hij formeel raadslid en ontvangt hij volgens de wet een vergoeding", meldt een woordvoerder.