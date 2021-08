Ontvoerde Hoofddorper spoorloos, weer klopjacht in Gouda: voor zijn leven wordt gevreesd

Busje ontvoer­ders gevonden, politie maakt zich ernstig zorgen over spoorloze Hoofddor­per

14:04 De man van 56 jaar uit Hoofddorp die donderdagavond werd ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius is nog niet terecht. Onduidelijk is hoe het met hem gaat en onder welke omstandigheden hij wordt vastgehouden. ,,Op een locatie in Gouda is zondag naar het slachtoffer gezocht en onderzoek gedaan. De man is niet gevonden en er is niemand aangehouden”, aldus een politiewoordvoerder maandag.