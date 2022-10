Ooit befaamde speeltuin De Kleine Betuwe wordt gesloopt, op één populaire attractie na

Lekker chillen in groter hok met vloerver­war­ming in vernieuwd dieren­asiel: ‘Echt een hotel geworden’

Dierenopvangcentrum Gouda is dankzij een gift compleet vernieuwd. De hokken zijn in grootte verdubbeld en hebben zelfs vloerverwarming: ,,We zijn enorm dankbaar.’’

3 oktober