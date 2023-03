Ook de rest van de buurt komt in het geweer tegen nachtelijk gekukel en eist hanenverbod: ‘Maat is vol’

DE KWESTIE Kukelende haan houdt Martijn in de nacht wakker, hoe pak je zo’n probleem aan?

Moet een kukelende haan worden gedoogd in een stad, of gaat de nachtrust van de stedeling boven het als hobby houden van een haan? En als een verbod in de APV te ver gaat, hoe pak je zo’n probleem dan aan? We vroegen het u als lezers, omdat een kukelende haan in de nacht Martijn Quik uit Gouda tot wanhoop drijft.