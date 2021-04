Ook deze ‘doodgewone’ woningen in het Groene Hart kosten tegenwoordig meer dan een miljoen euro

Ongerust­heid en Kamervra­gen na brandstich­ting bij moskee in aanbouw in Gouda

8 april De brandstichting bij de moskee in aanbouw van MIV Assalam in Gouda is onderwerp van Kamervragen. CDA’ers Hilde Palland en Mustafa Amhaouch zijn bezorgd en hebben demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om opheldering gevraagd.