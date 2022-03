Op kamers in een oude school? In Gouda gaat het misschien gebeuren

column Niet trampoli­nes, maar een lagere toegangs­prijs maakt het Groenhoven­bad aantrekke­lij­ker

Waarom houden Gouwenaars toch niet van hun zwembad? Al vanaf de bouw is de relatie moeizaam. Oké, het is geen subtropisch zwemparadijs en er moesten twee zwembaden in de wijken worden geofferd om het Groenhovenbad mogelijk te maken. Maar in Bloemendaal staat een behoorlijk complex met drie binnenbaden, een buitenbad, peuterbad en een ligweide.

