Op nog een plek op de rem in Gouda: stad krijgt er tijdelijk nieuwe flitser bij (maar lang blijft-ie niet)

Altijd gedroomd van wonen in oude school? Dit is je kans: ‘Vanaf moment dat ik binnenkwam vond ik het mooi’

Toen de voormalige Timotheusschool in Linschoten op het punt stond te worden verbouwd tot appartementen, was Tom van Dijk er op het juiste moment bij. Hij kon het appartement zo aanpassen dat het groot genoeg werd om later Jasmijn van Bilsen erbij in te laten trekken.

2 december