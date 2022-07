Openstaande brug zorgt voor flinke verkeershinder in Waddinxveen

Reisfanaat Marit (17) wil de wereld zien en voelt zich niet thuis in Koudekerk: ‘Grijs dorp met oude mensen’

Koudekerk heeft het hart van Marit Bouwman nog niet gestolen. Ze droomt van een leven in Amsterdam. ,,De sfeer daar is zo goed. Een ander belangrijk pluspunt is dat alles er dichtbij is, anders dan in Koudekerk.”

27 juli