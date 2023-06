Ophef over Pietje Bell die wordt gespeeld door meisje: ‘Complete gender woke-waanzin’

Op Twitter is ophef ontstaan over de 12-jarige Chiara uit Stolwijk die Pietje Bell portretteert in de gelijknamige musical. Zo wordt er onder andere gezegd: ‘Pietje Bell is een jongen. Dik Trom is een jongen’.