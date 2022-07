Opnieuw beeld kaasboerin Gouda omver

uitgelegd Wéér woning met rieten dak in vlammen op; is het risico op brand groter?

Een woonboerderij met rieten dak aan de Ruige Weide in Oudewater ging afgelopen weekend in vlammen op. Het is het derde pand met rieten dak in drie jaar tijd aan deze weg. Loop je meer risico met rieten kap?

19 juli