Opnieuw gaat een auto in vlammen op in Gouda

De brand brak rond 03.00 uur uit. Het zou vermoedelijk gaan om een Audi. Van het voertuig bleef weinig over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. brandstichting wordt niet uitgesloten.

Het is de derde autobrand in enkele dagen tijd. In de nacht van vrijdag op zaterdag gingen voertuigen in vlammen op aan het Olympiadeplein en aan de Gedenklaan in de wijk Oosterwei, aan de andere kant van de spoorlijn. Ook van de drie auto’s die daar aan de vlammen ten prooi vielen, bleef weinig over.