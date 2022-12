Opnieuw hommeles bij GOUDasfalt: ook Marckt! verdwijnt; ‘Er is te veel misgegaan’

Windmolens weigeren? Dan moeten gemeenten worden gedwongen (willen deze partijen)

De energietransitie moet in een hogere versnelling worden gezet, vinden GroenLinks en PvdA. Op initiatief van deze partijen kan de provincie straks gemeenten in het Groene Hart dwingen windmolens te plaatsen of zonneweides in te richten.

17 december