Oproep: Hoe 'overleef' jij de hittegolf?

OPROEPDe officiële hittegolf is een feit. Rond een uurtje of 10.00 uur werd er in de Bilt een temperatuur gemeten van 25 graden. Met al die warmte zijn wij megabenieuwd hoe jij deze dagen doorkomt! Plons je lekker in een zwembadje, heb je een verkoelend eigen gemaakt drankje, zit je in een bak vol ijs of verschuil jij je binnen achter de airco? Laat het ons weten.