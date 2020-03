Oproep: klap je handen stuk voor iedereen die Nederland door coronacrisis slaat

Nu Nederland door het coronavirus abrupt tot stilstand komt, kunnen veel mensen volgens Andriessen een hart onder de riem goed gebruiken. ,,Dit is uniek. Daarom mogen we best eens de waardering voor elkaar uitspreken, helemaal omdat we in een tijd leven waarin we elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Denk eens aan de zzp’ers die het moeilijk hebben. De horeca-ondernemers. Ga zo maar door.”

De dochter (5) van Andriessen heeft in haar prille leven al heel wat ziekenhuisbezoeken, onderzoeken en operaties achter de rug. ,,Daarom ben ik mij ervan bewust hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die zich voor anderen inzetten. En zie ik in wat de gevaren kunnen zijn voor zorgkinderen. Eerst werd gezegd dat voor kinderen geen gevaar bestond. Nu komen we daar beetje bij beetje van terug.”

Balkon

Het idee van Andriessen, en met haar Imke Emons en Esther Dekkers van Schijndel, is dinsdagavond om 20.00 uur massaal te applaudisseren. Zoals in Italië hele steden op het balkon stonden om het volkslied of andere populaire liedjes te zingen. Tegen die tijd zijn veel werkenden weer thuis, verwacht Andriessen. Applaudisseren mag binnen, het liefst buiten, alleen of in een klein groepje en met onderling voldoende afstand: net waar iedereen zich prettig bij voelt.

De Bergambachtse hoopt dat de applausfilmpjes zich als een olievlek zullen verspreiden. Het plan krijgt massaal bijval: op Facebook hebben maandagochtend al ruim 800 mensen aangegeven dat zij meedoen. Duizend personen overwegen zich bij hen aan te sluiten.