Opvang voor 90 Oekraïense vluchtelingen op Blokker-locatie in Gouda

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de oorlog is de gemeente bereid meer vluchtelingen een plek te bieden.

De Blokker-locatie aan de Antwerpseweg staat leeg en is in ieder geval beschikbaar tot voorjaar 2023. Daarna worden op deze locatie 650 nieuwbouwwoningen gebouwd.

Vragen

De verwachting is dat de eerste Oekraïense vluchtelingen binnen 1 tot 2 weken aankomen, misschien eerder. De gemeente begeleidt de vluchtelingen tijdens hun verblijf in Gouda.

Het stadsbestuur brengt directe omwonenden, bedrijven en andere organisaties uit de buurt per brief op de hoogte. Op www.gouda.nl/oekraine staan veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Gouda. Hier staat ook meer informatie voor inwoners en bedrijven die hun hulp willen aanbieden.

Gouwenaars voelen zich verbonden met Oekraïne en de Oekraïners, stelt burgemeester Pieter Verhoeve. ,,De bereidheid om te helpen laat zien dat Gouda een gastvrije stad is.”

Regio

In de veiligheidsregio Holland Midden komen in totaal 2000 opvangplekken. Ook Alphen gaat op korte termijn Oekraïense vluchtelingen opvangen. Waar de ongeveer 300 vluchtelingen worden gehuisvest is nog niet bekend.

Waddinxveen gaat een groep Oekraïense vluchtelingen die momenteel in de crisisopvang in sporthal de Dreef verblijft, huisvesten in een deels leeg kantoorpand aan de Noordkade. Hier kunnen 100 tot 120 vluchtelingen worden opgevangen. Het gaat dan niet langer om crisisopvang, maar noodopvang voor de vluchtelingen.

De gemeente Zuidplas huisvest 120 Oekraïners tijdelijk in de voormalige Rabobank aan de J.A. Beijerinkstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel. Die zal minimaal zes maanden in gebruik zijn als opvangplek. Wanneer de groep in het dorp arriveert is nog niet bekend.

