Opvangplek Oekraïners in Blokker-gebouw langer nodig

Buurt vreest problemen door crisisnood­op­vang van 150 vluchtelin­gen: ‘Blijft het bij ons wel veilig?’

Bewoners van de Bomenwijk in Waddinxveen vrezen overlast van de crisisnoodopvang voor 150 vluchtelingen in de tennishal aan de Sniepweg. Ze vinden hun wijk, die tegenover de hal ligt, nu al niet zo rustig met een drukbezocht sportpark in de buurt.

9 september