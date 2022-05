Otters na 50 jaar terug in de Krimpenerwaard: aan eten geen gebrek voor Jan en Leon

Dinnershow met Bertha Verbeek bij De Beren: ‘Nog geen noot gezongen en nu al een succes’

Bertha Verbeek (40), die ooit hoge ogen gooide in het televisieprogramma Popstars, treedt donderdag 2 juni op in De Beren in Gouda. Het is de eerste dinnershow in het restaurant en dat is volgens Verbeek niet de enige primeur op deze avond.

28 mei