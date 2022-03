Oud-bokskampioen Roy Korving gebruikt nu zijn vuisten om stemmen te werven

Kind met beperking kan in élke speeltuin spelen en overal aangepast toilet: Gouda sluit niemand meer buiten

Gouda trekt een kwart miljoen euro extra uit om ervoor te zorgen dat niemand in de stad wordt buitengesloten. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat óók kinderen met een handicap in iedere speeltuin kunnen spelen, dat bewoners met een gehandicaptenkaart gratis kunnen parkeren op álle parkeerplaatsen in betaald-parkeergebieden en dat buurthuizen trapliften of aangepaste toiletten kunnen aanvragen.

