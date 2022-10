Oud-burgemeester Anne van Gent (96) van Zevenhuizen overleden

De in Waddinxveen op 1 februari 1926 geboren PvdA-prominent, die zich landelijk met handelsbevordering bezighield, werd in 1962 raadslid. Vanaf 1973 was hij wethouder voor onderwijs en sport. In 1982 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Zevenhuizen. De fusie met Moerkapelle in 1991 maakte na negen jaar een einde aan die functie. Hij ging toen weer in Waddinxveen wonen.