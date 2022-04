Oud-burgemeester Salet moet gesprekken voor nieuw Gouds college tot goed einde brengen

column Het mag de Oekraïense vluchtelin­gen aan niets ontbreken, maar Syriërs slapen al heel lang op veldbedjes

In ons Groene Hart worden alle registers opengetrokken. Nog dagelijks melden zich legio gastgezinnen aan. Leegstaande gebouwen ondergaan een metamorfose. Honderden vrijwilligers werken zich een slag in de rondte. Want het mag onze Oekraïense gasten aan niets ontbreken.

16 april