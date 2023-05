Oud-wethouder Gouda Jan Vermeij (79) overleden

indebuurt.nl Jan rijdt op de dierenambu­lan­ce: 'Het uitzetten van dieren is het allermooi­ste'

In Gouda rijdt een bijzondere man rond op de dierenambulance: Jan Snoek (39). Deze nuchtere en gepassioneerde dierenvriend is een ware redder in nood voor zieke en gewonde dieren in Gouda en omstreken. Vandaag geeft hij ons een kijkje achter de schermen.