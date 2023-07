Oudste eetcafé van Gouda krijgt nieuwe eigenaar: ‘Dit wordt mijn kindje’

De dag van... Durf je geen bikini aan? Laat je niet beperken door je onzeker­heid, zegt Ans: ‘Hou van jezelf en geniet’

Ans Vink uit Gouda was het zo zat dat ze bijna geen bikini’s kon vinden die ze mooi vindt én die goed passen, dat ze zelf een boetiek speciaal voor bikini’s is begonnen. Haar missie: vrouwen zelfverzekerd en stralend de zomer in.