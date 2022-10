Overlast niet afgenomen: proef met fietsreservering in de trein krijgt geen gevolg

De fiets meenemen in de trein tussen Gouda en Alphen? Daarvoor hoeven reizigers niet langer te reserveren. NS gaat niet verder met de zogeheten fietsreservering in de R-Net treinen tussen de twee steden.

Over die test, die dit voorjaar drie maanden lang liep om de overlast van fietsen in de trein terug te dringen, bleek niet iedereen even enthousiast. Nu blijkt bovendien dat de fietsoverlast niet verminderde door het reserveren van een plekje voor een tweewieler.

Voor de proef ervoer bijna 80 procent wel eens overlast door fietsen in de trein. Drie maanden lang moesten reizigers een losse reservering maken voor hun fiets. Wat blijkt? Na de fietsreservering-test is het percentage dat overlast ervaart nagenoeg gelijk. De meeste reizigers wisten van de proef af en bijna de helft gebruikte de fietsreservering ook, aldus NS.

Spits

Het aantal reserveringen bleef gedurende de testperiode op gemiddeld zo’n vierhonderd per week. Ongeveer twee derde van de reizigers die in de spits een reservering maakte voor hun tweewieler, had ook daadwerkelijk een fietskaartje voor de spits.

Onderzocht werd ook waarom reizigers de fiets meenemen in de trein. Scholieren doen dat simpelweg omdat ze die mogelijkheid hebben, zo blijkt. Het is gemakkelijk en buiten de spits bovendien gratis. Een financiële drempel zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de fiets niet meer meegaat. Forensen nemen de fiets vaak mee uit tijdgebrek of bij slecht weer. Andere forensen vinden het niet prettig om een dure fiets in een onbewaakte fietsenstalling op het station achter te laten.

Het vervoersbedrijf gaat op zoek naar andere oplossingen, zoals meer controles op fietskaartjes in de spits en beter aangeven aan reizigers waar fietsplekken zich in de trein bevinden. Daarnaast volgen gesprekken tussen NS en de provincie en regio over alternatieve oplossingen voor het fietsenprobleem.

