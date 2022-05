Overstekende fietser geschept door auto en raakt gewond

Regilio kan de hele stad gaan schoonma­ken: meer dan 100 mensen doneren geld voor elektri­sche bakfiets

De inzamelactie voor de Goudse zwerfvuiljager Regilio Simons (63) is geslaagd. Hij maakt zich verdienstelijk door elke dag in de Goudse binnenstad zwerfvuil op te ruimen, maar een lichamelijke beperking gooide roet in het eten.

5 mei