Overval op Action in Gouda, mogelijke verdachte aangehouden

80.000 rivier­kreef­ten gevangen en nóg zijn ze een plaag: maar strijd tegen ‘rode gevaar’ nog niet opgegeven

In een klein stukje Krimpenerwaard zijn in korte tijd 80.000 rivierkreeften gevangen en nóg is de situatie daar niet onder controle. Alleen al in het Groene Hart zitten er miljoenen in de sloten. Toch geeft het hoogheemraadschap, dat de kreeften heeft laten vangen, de moed nog niet op.

19:10