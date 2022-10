Overvallers zetten zijn 11-jarige zoontje pistool op zijn hoofd, dus smeekt snackbarhouder wéér om camera's

met video Na maanden van rust meerdere auto’s verzwolgen door vlammen: ‘De eerste gedachte is: niet weer, hè?’

Het was maanden rustig rondom de autobranden in Gouda, maar die rust is in de nacht van zondag op maandag verstoord. Opnieuw zijn in de stad auto’s ten prooi gevallen aan een vuurzee. De buurt gaat achteruit, klinkt het op een plek waar de vlammen uit de motorkap sloegen.

17 oktober