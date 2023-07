Paniek! Buren bellen brandweer, maar het blijkt loos alarm: ‘Vervang batterij rookmelder als je op vakantie gaat’

Naweeën van corona: meer leerlingen zakten dit jaar voor hun eindexamen

De slagingspercentages in het voortgezet onderwijs zijn lager dan voorgaande jaren. Voor het eerst konden leerlingen geen beroep doen op ‘corona-maatregelen’ en dat is terug te zien in de cijfers. Leerlingen gingen afgelopen jaren gemakkelijker over.