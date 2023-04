Paniek! Hoe Ad (85) zijn lintje ‘kwijtraakte’ (en weer terugvond)

George Baker op Koningsdag in Moordrecht

In Moordrecht is op Koningsdag weer een feesttent op de parkeerplaats bij winkelcentrum De Smidse waar tal van muziekoptredens worden gegeven. Eén van de blikvangers is George Baker (78), die van 20.00 tot 20.30 uur het podium heeft voor zijn bekende nummers als ‘Little Green Bag’ en ‘Una Paloma Blanca’.