Papiercontainers schoongemaakt na beplakking met leuzen: ‘Stop kinderhandel in de Jeugdzorg’

Toen vond een Goudse diverse papieren met vertrouwelijke gegevens in de afvalbak. Omdat de papierbak vol was en de klep open stond, zouden de documenten in het zicht hebben gelegen. De buurtbewoner nam de stukken mee en lichtte deze site in. Het ging om vertrouwelijke gegevens over onder meer huiselijk geweld, vechtscheidingen en de ondertoezichtstelling van minderjarigen uit de regio Rotterdam-Rijnmond.

Excuses

Over de stickers op de papiercontainer zei Breevaart: ,,We snappen dat dit een uiting is van emoties die hoog zijn opgelopen.” Dat een papiercontainer wordt gebruikt voor dergelijke uitingen, zag de woordvoerder nog niet eerder. ,,Uitingen zijn we best gewend, bijvoorbeeld via sociale media, maar dit is voor ons nieuw.”