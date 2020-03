Parenclub Moordrecht sluit deuren uit angst voor corona: ‘Seks hebben gaat verder dan handje geven’

Swingersclub Fun4two in Moordrecht sluit twee weken de deuren vanwege het coronavirus. Eigenaar Bobby Groenteman noemt de beslissing ‘een financieel drama’, maar: ,,Hier is het intimiteit wat de klok slaat, dus voordat de regering zegt dat we dicht moeten, heb ik het zelf maar alvast besloten. De volksgezondheid staat op één.”

Het was een moeilijke beslissing, maar met het alsmaar oprukkende cornonavirus ziet Groenteman zich genoodzaakt zijn parenclub op slot te doen. ,,Het kost gigantisch veel geld, maar we gaan niet zomaar dicht”, zegt hij.

De eigenaar van Fun4two, die klanten ontvangt van over de hele wereld, zegt in Nederland de eerste parenclub te zijn die de deuren sluit vanwege corona. ,,Of we bang zijn geweest voor het virus? De laatste weken heb ik er wel veel aan gedacht. Ik heb er met het personeel over gesproken, hoe zij erover dachten. Werknemers hebben geen fysiek contact met klanten. Ze schenken een drankje in, that’s it.”

Seks

De afgelopen weken hielden Groenteman en zijn personeel wel rekening met extra hygiënemaatregelen. ,,We hadden overal van die desinfecterende zeepbakjes staan, maar dat is het probleem niet. Elkaar een hand geven, of seks met elkaar hebben dat is natuurlijk totaal niet te vergelijken. Dat gaat verder.”

Hoe nu verder met de zaak, weet Groenteman even niet. ,,Het is een kwestie van geduld hebben en wachten tot het overwaait. We kunnen net als iedereen alleen maar hopen dat dit zo snel mogelijk voorbij is. Ik heb er in ieder geval alles aan gedaan om mijn gasten en personeel voor corona te behoeden.”