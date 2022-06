Partij beticht afgesplitst raadslid van ‘zetelroof uit eigenbelang’

,,De kiezers van GBG hebben in maart hun stem uitgebracht op de partij GBG en op geen andere partij. Deze zetelroof wordt derhalve uit eigenbelang in plaats uit het partijbelang gerealiseerd”, zegt Çetin. ,,Kennelijk heeft de inmiddels ex-fractievoorzitter altijd in de veronderstelling verkeerd dat het de Partij Jan de Koning was in plaats van de partij GBG of dat de gehele partij ondergeschikt was aan de fractievoorzitter.”

Na onenigheid binnen de partij stapten De Koning en Linda Verschut deze week op. Çetin meldt dat hij ‘zaken’ aan de orde wilde stellen in een gesprek met De Koning en andere fractie- en partijleden. Waar dat gesprek over ging, wil hij niet toelichten. Tijdens het overleg zou De Koning niet bereid zijn geweest om vragen te beantwoorden, in de lezing van Çetin. Er werd een bezinningsperiode afgesproken, maar volgens GBG wachtten de opgestapte raadsleden die niet af en trokken zij al eerder hun conclusie.

‘Respectloos ontoelaatbaar gedrag’

,,Uit vertrouwelijke correspondentie namens het bestuur, gesprekken en optreden van fractielid Rüstem Çetin is, naar onze mening, sprake van respectloos ontoelaatbaar gedrag jegens leden van de partij”, meldt De Koning, ook namens Verschut. Verder willen zij zich onthouden van commentaar. ,,Wij hadden liever gezien dat het bestuur van GBG met een verklaring was gekomen over de inhoud van de vertrouwelijk mails, vertrouwelijke gesprekken en openheid had gegeven over de respectloze manier van omgaan en aanspreken van leden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.