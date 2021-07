Paul wist vier jaar geleden 27 prijzen te winnen met zijn film. Hoe is het nu met hem?

Bestuur VVD in Bodegraven-Reeuwijk stapt op om meningsver­schil met fractielid

20 juli Het bestuur van de VVD Bodegraven-Reeuwijk is dinsdagavond per direct opgestapt. Aanleiding is een meningsverschil met een fractielid ‘over wat integer en betrouwbaar handelen is’, schrijft voorzitter Lou Harten in een kort persbericht.