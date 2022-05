Peggy kocht drie jaar niks nieuws voor het klimaat: ‘Je kunt tot je tachtigste dezelfde kleding dragen’

Munnikhuis wil dat de urgentie van het klimaatprobleem duidelijker wordt, maar ook voorkomen dat we in een klimaatdepressie schieten. ,,We moeten ons bewust worden van de klimaatproblemen, maar wel hoopvol blijven. Zien we de urgentie niet, dan komen we niet in actie. Verlies je hoop, dan gebeurt er ook niets”, vertelt de Reeuwijkse. Ze heeft grote zorgen om de planeet en strijdt sinds een jaar of vijf voor een beter klimaat.