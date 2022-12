Persoon raakt te water en overlijdt

Bewoners geteisterd door muizen in huis: ‘Hoort ze ’s nachts boven je bed over plafond lopen’

Luid getrippel boven het plafond, muizenkeutels in de woonkamer en mysterieus geknaag tussen de muren. Bewoners van de Lustenbuurt in Gouda worden geteisterd door muizen in huis.

6 december