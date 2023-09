Persoonlijke verhalen van lhbti’ers prijken op aankondigingenbord Goudse Schouwburg: ‘Trots’

video Na ruim een eeuw tijd is het Geheim van Haastrecht ontrafeld: dit is wat er in het pakketje van Paulina van Vliet zit

Ruim een eeuw moest iedereen erop wachten. Maar nu is eindelijk bekend wat er in het pakketje zit dat de rijke burgemeestersdochter Paulina Bisdom van Vliet naliet. In het naar haar vernoemde museum in Haastrecht kwamen bezoekers uit alle windstreken naar de grote onthulling kijken. Maar voor wat? ,,We wilden het helemaal niet zo groot aanpakken.”