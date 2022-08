Peter heeft diabetes en fietste dit jaar al 11.000 kilometer: ‘Ik ben sneller dan 10 jaar geleden’

Als we racefietser en diabetespatiënt Peter Kroes (46) uit Waddinxveen bellen, staat hij net stil bovenop de Kaiserjägerstrasse (Passo Menador) in het groene berglandschap van de Dolomieten. Dat is een krankzinnig steile klim vanaf het Meer van Caldonazzo, waar de wielrenners van de Giro d’Italia dit jaar in de zeventiende etappe ook nog over heen zijn gefietst.