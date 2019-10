Pieter Verhoeve (38) nieuwe burgemeester van Gouda

Ruiter

De vacature voor burgemeester van Gouda is ontstaan na het vertrek van burgemeester Milo Schoenmaker per 15 januari dit jaar. Salet is waarnemer en blijft aan tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt geïnstalleerd.

Verhoeve kampte vorig jaar als burgervader van Oudewater met een burn-out, die hem maanden langs de kant hield. ,,Nee, het kwam voor mij heel onverwacht. Ik zat lekker in mijn vel, was net voor zes jaar herbenoemd als burgemeester en had met mijn gezin genoten van een heerlijke zomervakantie in Frankrijk en Spanje. Maar toen we op 13 augustus Oudewater weer binnen kwamen rijden, was het opeens ‘baf’. Ik zag op tegen het nieuwe seizoen, ik sliep slecht, lag ‘s nachts te piekeren, voelde me somber, gespannen en moe. Ik had vooraf nooit gedacht dat mij zoiets zou overkomen. Ik houd van mijn werk en ik houd van hard werken, maar niets menselijks is mij kennelijk vreemd", zei hij destijds tegen AD.