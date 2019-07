Pizzareclame met ‘bloemkolen’ afgeplakt in Gouda, New York Pizza verwijdert alle billboardposters

Een reclame van New York Pizza waarin de thuisbezorger een nieuwe bloemkoolbodem laat aanprijzen door een schaars geklede vrouw met twee bloemkolen in haar handen, zorgt voor beroering in de wijk Korte Akkeren in Gouda. Een billboard aan de Lazaruskade is afgeplakt. New York Pizza gaat de posters verwijderen.

Op een met tape aan het hokje vastgeplakt groot vel papier staat: ‘Deze straat = vrouw vriendelijk’. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de actie. De fastfoodketen besluit te stoppen met de reclame in de abri’s. ,,Het was geenszins de bedoeling om vrouwonvriendelijk over te komen. We willen niet dat die suggestie afstraalt op ons merk”, zegt woordvoerder Joost Geurtsen.

Quote Buurtbewoonster Bep Vink is duidelijk in wat zij vindt van de reclamecampagne: daar moeten mannen voor verantwoordelijk zijn met ‘veel testosteron’ en ‘weinig humor’. ,,Dat dit door New York Pizza is goedgekeurd, ze slaan hiermee echt de plank mis. Ik ben heel ruimdenkend, soms iets té, maar hiervan denk ik: nou, jongens, dit is wel heel denigrerend naar vrouwen. Bloemkolen worden voorgesteld als borsten, en daarmee worden dan geintjes uitgehaald. Mannen zouden het ook niet leuk vinden als wij vrouwen een billboard zouden maken met iets over hun Pinkeltje.”

Borst

In deze pizzareclame is geen sprake van wat je functioneel zou kunnen noemen, volgens Vink. ,,Een vrouw met een beetje borst, bijvoorbeeld voor Hunkemöller, dat vind ik prachtig. Dat vinden sommige mensen ook aanstootgevend, maar dat dient nog een doel. Bloemkolen als borsten hebben niets te maken met de bodem. Mijn man vindt het ook een belachelijke reclame. ‘Moet dat nou op deze manier’, vindt hij ook.”

Afplakken zou ze zelf niet doen, zegt Vink. ,,Daarmee ben ik het niet eens en niet oneens. Als iemand hier werkelijk aanstoot aan neemt: oké. Deze straat is werkelijk vrouwvriendelijk. Ik woon hier al jaren: iedereen laat elkaar hier in z’n waarde. Al zeg ik zelf liever mensvriendelijk.”

Stemt tot nadenken

Een andere buurtbewoonster - die niet met naam in de krant wil - had gewild dat zij degene was die de poster heeft afgeplakt zegt ze. ,,Aardig dat iemand hiervoor de moeite neemt. Dit is vrouwonvriendelijk, het suggereert grote borsten. We zeggen toch ook niet van alle mannen dat ze, om maar iets te roepen, spermatanken zijn. Mooi dat een man online aangeeft niet te weten wat het probleem is. Het lukt waarschijnlijk niet om hem te overtuigen, maar het laat mensen wel nadenken over hoe we elkaar bejegenen. De advertentie, de reacties op het afplakken: dat stemt tot nadenken.”