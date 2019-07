Pizzareclame met ‘bloemkolen’ afgeplakt in Gouda

Vink: ,,Dat dit door New York Pizza is goedgekeurd, ze slaan hiermee echt de plank mis. Ik ben heel ruimdenkend, soms iets té, maar hiervan denk ik: nou, jongens, dit is wel heel denigrerend naar vrouwen. Bloemkolen worden voorgesteld als borsten, en daarmee worden dan geintjes uitgehaald. Mannen zouden het ook niet leuk vinden als wij vrouwen een billboard zouden maken met iets over hun Pinkeltje.”



Een andere Goudse - die niet met haar naam in de krant wil - had gewild dat zij degene was die de poster heeft afgeplakt zegt ze. ,,Aardig dat iemand hiervoor de moeite neemt. Dit is vrouwonvriendelijk, het suggereert grote borsten. We zeggen toch ook niet van alle mannen dat ze, om maar iets te roepen, spermatanken zijn.”



De Gouwenaars zijn niet de enigen die er zo over denken. ,,,We hebben veel verschillende reacties gehad: dat het een leuk grapje is, maar ook van mensen die het vrouwonvriendelijk vinden”, zegt woordvoerder van New York Pizza, Joost Geurtsen. Het was volgens hem sowieso de bedoeling dat de posters maar een week blijven hangen. ,,Het was geenszins de bedoeling om vrouwonvriendelijk over te komen. We willen niet dat die suggestie afstraalt op ons merk.”