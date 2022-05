Plan voor woontorens in Gouda ‘deugt niet’: gemeente teruggefloten door Raad van State

De Raad van State geeft de gemeente daarbij in overweging om de bouwhoogte van de woontorens opnieuw te verlagen. Die bouwhoogte is een van de belangrijkste twistpunten tussen de gemeente en buurtbewoners. Die meenden dat de woontorens nog altijd te hoog uitvallen.

Huiswerk opnieuw

In het recente plan van de gemeente zouden de woontorens daar toch iets boven komen. De Raad van State oordeelt woensdag in haar tussenuitspraak dat een afwijking van de maximale bouwhoogte uit de nota alleen geoorloofd is als de gemeente daar een goede motivering voor geeft. Die ontbreekt echter in het recente plan van de gemeente. Daarom moet de gemeente haar huiswerk nu opnieuw over doen.