Plons! Honden mogen baantjes zwemmen in het Groenhovenbad

De verdwenen straatna­men van de Korte Akkeren: deze straten bestaan niet meer

De periode na de industrialisatie veranderde veel in Gouda. In de wijk Korte Akkeren werden veel fabrieken gebouwd. Deze wijk was een typische arbeiderswijk en na de komst van de fabrieken mocht je nog enigszins zelf bepalen waar je je huis bouwde. Straten waren er wel, maar vormden zich vooral naar de bouw van huizen. Totdat de Woningwet in 1901 werd aangenomen. Dit veranderde de manier van bouwen en de toenmalige Korte Akkeren.