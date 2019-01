Poes aan het infuus of een blinde hond? Ellen weet raad

Van Agthoven (55) heeft een groot hart voor dieren. Ze werkt als dierenartsassistente in twee klinieken en is vrijwilligster in het dierenasiel, maar daar blijft het niet bij. Moet een dier aan het infuus of moet er een wond worden verzorgd? Dan neemt Ellen het zieke beestje mee naar huis, om het daar liefdevol te verzorgen. Jaar in, jaar uit worden door haar dieren opgelapt en opgeknapt. Ze heeft al zo'n duizend dieren over de vloer gehad.