Poes Loesje (15) ligt op behandeltafel voor CT-scan: deze dierenkliniek behandelt als enige dieren met kanker

Loesje van vijftien jaar oud ligt op de behandeltafel. Anderhalf jaar geleden werd bij haar de kankervorm non hodgkin vastgesteld. Dierenarts Arno Roos kijkt in het digitale dossier naar de diverse waarden in het bloed en doet op de tast nog enkele controles. ,,Het ziet er allemaal goed uit, maar voor de zekerheid doen we nog even een CT-scan.’’ De behandelingsmethode targeted therapy van negen maanden blijkt te hebben aangeslagen.