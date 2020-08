Politie bevestigt: Mishandeld wegens aanspreken op achtergelaten flessen en chipszakken

PCW houdt vast aan Passage­gracht in Waddinx­veen

12:02 Oppositiepartij PCW, de grootste fractie in de raad van Waddinxveen, houdt vast aan het graven van een gracht in de Passage. ,,Er worden daar nu stenen vervangen door groen, omdat dat goedkoper zou zijn”, stelt Martijn Kortleven. ,,De PCW is eveneens voor meer groen, maar is er ook voor om het water terug te brengen.”