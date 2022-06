Politie controleert op vaargedrag.

Poppen zonder hoofd en opgezette zebrapoten: op deze markt in Gouda vind je de opvallend­ste dingen

Opgezette zebrapoten, messing kraanvogels en Gouds plateel in alle kleuren en maten. Liefhebbers kunnen het antiekminnende hart weer wekelijks ophalen tijdens Montmartre in Gouda. Maar vind je er nu echt de verborgen parels, of is het vooral meuk? In- en verkoper Esmee (26) doet een rondje markt.

2 juni