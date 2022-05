Politie doet om ‘verdachte omstandigheden’ urenlang onderzoek bij bedrijf, maar vindt niets in vrachtwagen

column Burgemees­ter legt arm om iemand heen: is iedereen nu vogelvrij in #me­too-tijd­perk?

Ik vind dat we doorslaan. Burgemeester Pieter Paans van de Krimpenerwaard legde een arm om iemand heen en had belangstelling voor het privéleven van diezelfde persoon. Nu voelt hij zich genoodzaakt om op te stappen. Want klaarblijkelijk valt zoiets in de categorie ‘grensoverschrijdend gedrag’.

28 mei