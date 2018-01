Politie onderzoekt kogelgaten in 'omstreden' Gouds theehuis

Boskoper Bard L. hoort cel- en werkstraf voor bezit cocaïne en wapen

11 januari Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag bij de Haagse rechtbank de aanklacht tegen de 21-jarige Boskoper Bard L. voor het dealen in cocaïne van juli tot begin oktober, laten vallen. Het OM concludeerde zelf dat daarvoor niet genoeg bewijs voorhanden was. Tegen L. werd nog wel 13 dagen celstraf en 80 uur werkstraf geëist omdat begin oktober een kleine 6 gram cocaïne werd gevonden in de auto waar hij in zat.