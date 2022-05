Politie ramt deur van flatwoning in

MET VIDEO Bewoner krijgt ‘rillingen over haar lijf’ na autobrand in Gouda: ‘We moeten hier weg, riep mijn zoon’

Het was meer dan een week rustig rondom de autobranden in Gouda, maar aan die kalmte is donderdagnacht een einde gekomen. Op het Windmolenerf in Goverwelle was het deze keer raak. Het is de elfde keer dit jaar.

20 mei