Politieachtervolging eindigt in Gouda: politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Na een politieachtervolging, die begon in Rotterdam en eindigde in Gouda, is een man aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen. De politie ramde het voertuig waarmee de verdachte op de vlucht was en loste ook een waarschuwingsschot bij de aanhouding.