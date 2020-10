Primeur! Dit dorp heeft als eerste ter wereld een stroopwafelmuur: ‘Het loopt storm!’

Het mysterie achter Woerdens kleinste deuren

26 oktober Wandelen is door de coronacrisis ongekend populair geworden. In het Groene Hart liggen de wandelparadijzen doorgaans om de hoek. Kirsten Bliekendaal en Tineke Hoekstra beschrijven in deze serie routes met een verhaal. Deze week aflevering 2: een wandeling langs de kleinste inwoners van Woerden.